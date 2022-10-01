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01 Ekim 2022 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 16:32:00

'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Diyarbakır'da başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Diyarbakır'da başladı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30'u aşkın kurum ile kuruluş, gençleri kamuyla buluşturacak ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, stantları gezdi.

Etkinliği değerlendiren Vali Su, iki gün sürecek fuarın hareketli ve canlı geçtiğini dile getirdi.

"Etkinlik, gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirme bakımından çok önemli" diyen Su, "Devletimiz her kesime çok önemli katkılar sağlıyor ama vatandaşlarımız bunu bilmeyebiliyor. Bu kapsamda burayı gezen tüm gençlerimiz yapılan teşvikleri yerinde görüyor. Haberleri yoksa haberdar olup müracaat ediyorlar" ifadesini kullandı.

"11. DURAK DİYARBAKIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar da değerlendirmede, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 11. durağında olduklarını, ilginin çok güzel olduğunu ve gençlerin yoğun teveccüh gösterdiğini ifade etti.

Devletin gençlere yönelik destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman ekiplerinden öğrendiklerini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini kurgularken, geleceklerini planlarken devletimizin hangi imkanıyla neler yağabilecekleri hususunda bir farklılık yaratmayı amaçlıyoruz. Geçen hafta Erzurum'daydık. Yaklaşık 400 bin gencimizle birebir temas sağlamış olduk. İnşallah haftaya Van'a gideceğiz, sonrasında İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Ankara programlarımız olacak. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizle temas sağlamış olacağız."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı devlet teşvikleri diyarbakır
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