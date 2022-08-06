Devlet desteğiyle kaz yetiştiriyorlar

Kars ve Ardahan'daki orman köylüsü 14 aile, "ORKÖY Projeleri" kapsamında dağıtılan 60'ar kazla yetiştiricilik yapıp kazanç sağlayacak. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Kadınlara mikrokredi dediğimiz, onların çalışabileceği gelir getirici bir çalışma yaptık. Bu örnek bir çalışma oldu" dedi.

