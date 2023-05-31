Dev proje hızla ilerliyor! Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Kaynak: İHA
Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin 2024 yılında Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacağını belirtti.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Hattın tamamlanması ile Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağı öngörülüyor.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile bağlanmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy- Kapıkule ve Çerkezköy- Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor.
Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 3 buçuk saatten 1 saat 10 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. 153 kilometrelik etabın yüzde 85 'i ise tamamlandı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
- Dev proje hızla ilerliyor! Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
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