Dev proje hızla ilerliyor! Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Hattın tamamlanması ile Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağı öngörülüyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile bağlanmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy- Kapıkule ve Çerkezköy- Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 3 buçuk saatten 1 saat 10 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. 153 kilometrelik etabın yüzde 85 'i ise tamamlandı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.