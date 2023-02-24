Depremzedelere yardımların hızlı ulaştırılması amacıyla Kayseri'de lojistik aktarma merkezi kuruldu

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen yerlere yardımların tasnif edilmiş şekilde hızlı ulaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda organize sanayi bölgeleri (OSB) ve özel sektör eliyle Kayseri'de lojistik aktarma merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

Bakanlık da bir taraftan sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluştururken diğer taraftan OSB'lerde kurduğu aktarma ve lojistik merkezleriyle yardımların hızlı ve güvenli şekilde depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri'de lojistik aktarma merkezleri oluşturuldu. Bunlardan biri olan Kayseri Acil Sosyal Yardım Lojistik ve Aktarma Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların deprem bölgesine sevk ve idaresi görevini üstlendi.

ÜRÜNLER TASNİF EDİLEREK DEPOLARA ULAŞTIRILIYOR



Türkiye içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli rol üstlenen merkezde binlerce ürün kategorize edilerek tırlara yükleniyor. Su, gıda, giyim, ısınma, jeneratör, hijyen gibi malzemelerin kategorik olarak ayrıştırıldığı merkezden çıkan onlarca tır, AFAD ve Türk Kızılay'ın öncelikli ihtiyaç listesine uygun olarak şehirlere gönderiliyor.

Ürünler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı şekilde harekete geçilmesi amacıyla kurulan Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerine ait 67 depoya naklediliyor.

Yüzlerce tır dolusu on binlerce paletlik yardım malzemeleri, belli bir plan ve program çerçevesinde depremzedelere ulaştırılıyor. Bu işleyiş sayesinde afet lojistiği hızlanarak daha verimli hale geliyor.

Merkeze Mehmetçik, yerel yönetimler ve OSB'lerin yanı sıra Trendyol da personel desteği veriyor. 24 saat esaslı 3 vardiyada çalışan personel, aralıksız şekilde tasnif ve yükleme işlemlerine devam ediyor.

TRENLERLE DE YARDIM GELİYOR



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri ASYA Lojistik Depo Sorumlusu Süleyman Konak, merkeze günlük 20-25 tır girişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan tırlarımız girerken bir yandan da bölgedeki ihtiyaca göre dolup o bölgelere sevkiyatı yapılıyor. Aynı zamanda istasyona trenle gelen vagonlarımız da var. O vagonlarla da aynı operasyonlara devam ediyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ait fuar merkezi 8 bin metrekare kapalı alana sahip. Vardiya sistemiyle yaklaşık 50-60 personelin olduğu bir sistemde çalışıyoruz. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun, aynı zamanda İŞKUR kapsamında işçilerimiz bu operasyona destek veren birimler."

Trendyol Operasyon Direktörü Sedat Merdan da daha hızlı ve verimli bir afet yönetimi için operasyona destek verdiklerini belirterek, merkezde lojistik yönetimi anlamında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Merdan, "Bizim buradaki amacımız, yurt dışından gelen yardımların önden tasnif edilerek bölgelerin ihtiyaçlarına göre sevk planlarını gerçekleştirmek. Sadece bizim değil bu konuda bize destek olan birçok arkadaşın çok büyük emeği var. Birimiz olmasak bu organizasyonun olması mümkün değildi." ifadelerini kullandı.