Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."
"Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız."
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