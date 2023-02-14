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14 Şubat 2023 Salı 20:47:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 20:47:00

Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

"Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız."

Etiketler : başkan erdoğan deprem nakdi yardım

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