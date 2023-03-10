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10 Mart 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 12:30:00

Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen çiftçilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar liralık destek sağladıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat tarihli depremlerden şehir merkezlerinin yanı sıra kırsalın da önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

Tarımsal üretimin kalesi olan kırsalın bu süreçte hızla ayağa kalkmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kirişci, bu kapsamda bölgedeki yaraların sarılabilmesi için Bakanlık olarak imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

Kirişci, bölgedeki tarımsal faaliyetleri dikkatle takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını, köy köy hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıldan itibaren ayni olarak ödenmesi kararlaştırılan mazot ve gübre desteklerinin depremden etkilenen illerde nakit verildiğini hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen çiftçilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Geçen ay Türkiye genelinde 15 milyar 274 milyon liralık tarımsal desteği üreticilerimize aktardık. Bu desteklerin yaklaşık 3,4 milyar lirası depremden etkilenen 11 ilimizdeki üreticilere dağıtıldı. Ayrıca deprem bölgesindeki üreticilerimize 1,4 milyar lira civarında da yem desteği sağladık. Diğer desteklerimiz de dikkate alındığında bu zamana kadar deprem bölgesinden etkilenen illerdeki çiftçilerimize yaklaşık 5 milyar liralık tarımsal destek aktardık."

SAHRA VETERİNER KLİNİKLERİ DEVREDE

Kirişci, depremin olumsuz etkilerini dikkate alarak bazı desteklemelerde başvuru sürelerini uzattıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisinin de afet bölgesinde hububat ve baklagilde kota ve cins ayrımı gözetmeksizin alım yapacağını dile getirdi.

Programlı aşılama faaliyetleri için aşıların düzenli şekilde bölgeye ulaştırıldığına dikkati çeken Kirişci, sahra veteriner kliniklerinin de hizmet verdiğini anlattı.

83 BİN 149 KÖY EVİ YAPILACAK

Kirişci, şehir merkezleri gibi köyleri de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 83 bin 149 köy evi inşa edilecek. Bu köyler aynı zamanda cazibe merkezi olacak. Köy evlerimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köylerimizi ve şehirlerimizi yeniden kurarken tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Etiketler : vahit kirişci depremzede çiftçi

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