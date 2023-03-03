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03 Mart 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 13:30:00

Depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelemesine dair karar yürürlükte

Kaynak: AA

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Türkiye Halk Bankası'nın, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını ertelemesine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Depremlerden zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların Halkbank tarafından kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar ile depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren işleri ve işletmesi zarar gören veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçları ertelenmişti.

Etiketler : deprem esnaf sanatkar kredi borçları

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