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Depremlerden etkilenen çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı
22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00

Depremlerden etkilenen çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti. Söz konusu kararla, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.

Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi.

Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler : deprem çiftçi hasar tespiti
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