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14 Mart 2023 Salı 13:53:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 13:53:00

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da çiftçiler üretim için tarlalarda

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da çiftçiler, tarlalarında üretime devam ediyor.

Zeytin, üzüm, buğday, kırmızı mercimek, arpa, mısır ve tütün üretiminin yapıldığı kentte deprem nedeniyle büyük hasar oluşmasına rağmen çiftçiler yeni mahsul için çalışmaya başladı.

İlkbaharla birlikte tarlalarına giren çiftçiler, çapa, ekim, bağ budama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemler yapıyor.

Tarlasına nohut eken Osman Taşatan, AA muhabirine, depremde kentin çok yara aldığını söyledi.

Geçimlerini topraktan sağladıklarını belirten Taşatan, "Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Buğdayı ektik, şimdi nohut ekiyoruz. Bağın budamasını tamamladık. Mecbur hayatımızı bir şekilde sürdüreceğiz. Çiftçiler üretmek zorunda. Memleketimizi tekrar kalkındırmak için üreteceğiz." dedi.

Üzüm üreticisi Emin İnan da yaşanan afetin büyüklüğüne dikkati çekti. İnan, "Çok üzüldük. Daha önce hiç böyle bir felaket görmedik. Çalışmazsak olmaz. Mecbur üreteceğiz. Bugün de bağlarımıza gübre yapıyoruz, çapa yapıyoruz. Düşünceliyiz, korkuyoruz ama üretmesek de olmuyor. Birilerinin mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Hayat zor." ifadelerini kullandı.

"Yaşamamız için üretime devam etmemiz gerekiyor"

Çiftçi Ziya İnan da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Tarlada işlerin kendilerini beklediğini kaydeden İnan, "Allah böyle bir felaketi kimsenin başına getirmesin. Bağ, bostan ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mecbur tarlada çalışmamız lazım. Geçimimizi çiftçilikle sağlıyoruz. Üzüm bağlarını budama zamanı geldi. Tarlada arpa, buğday ve nohut ekiyoruz. İlaçlama dönemi başladı. Yaşamamız için üretime devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Etiketler : Zeytin üzüm buğday Ziya İnan çiftçilik ve hayvancılık

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