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01 Mart 2023 Çarşamba 11:40:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 11:40:00

Depremlerden etkilenen 11 il geçen yıl 20,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Kaynak: AA

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Depremlerden etkilenen 11 ilin geçen yıl yaptığı ihracat 20 milyar 510 milyon dolara ulaşırken, bu kentlerin iller bazında yapılan ihracattan aldığı pay yüzde 9,05 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 9,72 artarak 226 milyar 596 milyon dolara yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen yıl yaptığı ihracat 20 milyar 510 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kentlerin iller bazında yapılan ihracattan aldığı pay ise yüzde 9,05 olarak gerçekleşti.

İller arasında başı 10 milyar 523 milyon dolarla Gaziantep çekerken, onu 3 milyar 565 milyon dolarla Hatay, 3 milyar 7 milyon dolarla Adana, 1 milyar 464 milyon dolarla Kahramanmaraş izledi.

Malatya 455 milyon dolar, Elazığ 373,7 milyon dolar, Osmaniye 371,7 milyon dolar, Diyarbakır 294,9 milyon dolar, Şanlıurfa 257,3 milyon dolar, Adıyaman 100,1 milyon dolar, Kilis ise 97,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

GAZİANTEP'TE HUBUBAT VE BAKLİYAT, HATAY'DA ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

İllerin ihracatında öne çıkan sektörler incelendiğinde Gaziantep'in dış satımında 2,9 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün başı çektiği görüldü. Onu 1,9 milyar dolarla halı, 1,7 milyar dolarla tekstil ve ham maddeleri, 1,22 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Hatay'da en yüksek ihracat rakamı 2,06 milyar dolarla çelik sektöründen geldi.

Adana'da en yüksek ihracatı 677,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, Kahramanmaraş'ta 868,9 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, Malatya'da 245,1 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, Elazığ'da 317,3 milyon dolarla madencilik ürünleri, Osmaniye'de 280 milyon dolarla çelik, Diyarbakır'da 57,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer aldı.

Adıyaman'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 34,2 milyon dolarlık, Kilis'te elektrik ve elektronikte 36,1 milyon dolarlık, Şanlıurfa'da elektrik ve elektronikte 74,1 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

MALATYA ABD'YE ELAZIĞ ÇİN'E İHRACAT YAPTI

Söz konusu kentlerin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ise başı Irak çekti. Bu ülkeye Gaziantep'ten 1,98 milyar dolar, Adana'dan 306,2 milyon dolar, Diyarbakır'dan 120,5 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 75,9 milyon dolar ihracat yapıldı.

Elazığ'ın ihracatında 68,4 milyon dolarla Çin, Malatya'nın 65,1 milyon dolarla ABD, Kahramanmaraş'ın 248,9 milyon dolarla İtalya, Hatay'ın 321,8 milyon dolarla Romanya öne çıktı.

Adıyaman'ın en yüksek ihracat yaptığı ülke 25,2 milyon dolarla İran, Kilis'in 79,7 milyon dolarla Suriye, Osmaniye'nin 84,4 milyon dolarla Yemen oldu.

Etiketler : türkiye ihracatçılar meclisi deprem ihracat

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