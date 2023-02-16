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16 Şubat 2023 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 16:53:00

Depremde zarar gören vergi daireleri geçici olarak başka yerde hizmet verecek

Kaynak: AA

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem nedeniyle hizmet binaları zarar gören vergi dairelerinin faaliyetlerinin yerine getirileceği yerleri tespit etti.

İdarenin internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici süreyle başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet adresinden veya GİB mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının da mümkün olduğuna işaret edilerek, "Mükelleflerimizin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bilgisi verilmeyen vergi dairesi müdürlüklerinin ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekleri belirtilen açıklamada, vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgileri de yer aldı.

Buna göre, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Asım Gündüz, Şükrü Kanatlı, 23 Temmuz, Sahil, Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Akdeniz vergi daireleri Mersin'de, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Aslanbey, Elbistan, Afşin, Pazarcık, Aksu vergi daireleri Kayseri'de, Adıyaman Defterdarlığı Sivas'ta, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı İslahiye Vergi Dairesi Şehitkamil ilçesinde, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Şehitlik, Topçu Meydanı, Göbeklitepe, Birecik vergi daireleri Siverek, Viranşehir ve Suruç'ta, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Fırat ve Beydağı vergi daireleri Kayseri'de, Osmaniye Defterdarlığına bağlı Kadirli Vergi Dairesi de Osmaniye'de Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet verecek.

Etiketler : gelir idaresi başkanlığı deprem vergi daireleri

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