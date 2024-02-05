Deprem direncini üst düzeye çıkarmalıyız

İş dünyası asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anarken "Depreme hazırlığı en üst düzeye çıkarmalıyız" mesajı verdi. 6 Şubat'ta milletçe gösterilen dayanışmaya da dikkat çeken iş dünnyası temsilcilerinin mesajları şöyle:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, aracıyla gereciyle, personeliyle tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına milletimizin her bir ferdi Türkiye için tek yürek oldu. Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir engel yok. Felaket karşısında sergilenen dayanışmayı iliklerimize kadar hissettik.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Cumhuriyetin ikinci yüzyılında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu kentleri deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirmek. Çok kayıplar yaşadık, acılar çektik. Yaşadıklarımızdan ders alırsak depreme gücümüz yeter.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Tüm bölgelerimizde olduğu gibi deprem bölgesindeki üreticilerimizin toparlanması için de çeşitli desteklere ihtiyaç var. Her şeyden önce finansmana ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar, çarkların dönmesini zorlaştırıyor. Bölgemizin yeniden ayağa kalkması için finans kuruluşlarının desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine ihtiyaç var.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olmaya devam edecek. Dolayısıyla depremin nerede ve ne büyüklükte olacağını tartışırken depremle birlikte yaşamayı öğrenmek için öncelikle deprem bilinci oluşturulmasına odaklanmamız şart.

129 MİLYAR BAĞIŞ TOPLANDI, 79 MİLYAR LİRA HARCANDI

AFAD, 6 Şubat depremlerinden bu yana 11 il için yapılan harcamaları paylaştı. Buna göre AFAD'ın bağış hesabında 128 milyar 949 milyon lira birikti. Bu paranın 79.3 milyara yakın bölümü harcandı. Verilen bilgiye göre afetzedeleri yapılan nakdi yardımlar 46.7 milyar olurken barınma giderleri için harcanan para da 32.5 milyara ulaştı.

Nakdi yardımların 14.4 milyarı 349 bin haneye yapılan kira ödemeleri için, 4.1 milyar lirası vefat ödemeleri için, 8.3 milyarı taşınma yardımı için harcandı. Hane başına yapılan 10 bin liralık hasar ödemesesinin toplamı ise 19.8 milyara yaklaştı. AFAD ayrıca 32.5 milyarı bulan barınma giderleri kapsamında çadır-konteyner alımı ve altyapısı için 30.3 milyar, gıda ve hijyen seti için 1.1 milyar, Esenkart ödemeleri için de 1 milyar harcama yaptı. Verilen bilgiye göre AFAD-Kızılay işbirliğiyle son 5 ayda, her ay 4.500 lira yüklenen 69 bin 289 Esenkart dağıtıldı.

DEPREMZEDE ÇİFTÇİYE 14 MİLYAR LİRA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde ülkenin can damarı olan deprem bölgesinde, üretimin devamı için üreticilere 2023'te toplam 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi. Yumaklı "Toplam 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik" dedi.

AFAD'IN DEPREM HARCAMALARI (MİLYAR TL)

Bağış hesabı: 128.9

Harcanan: 79.3

Kalan: 49.6

Yapılan nakdi ödemeler

10 bin TL hasar ödemesi: 19.8

15 bin TL taşınma yardımı: 83

100 bin TL vefat ödemesi: 4.1

Kira ödemesi: 14.4

Tahliye ödemesi: 0.05

Barınma giderleri

Çadır-konteyner: 30.4

Gıda-hijyen seti: 1.1

Esenkart ödemesi: 1.0