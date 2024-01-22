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22 Ocak 2024 Pazartesi 12:23:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 12:23:00

Deprem bölgesinin yeniden imarı için 2024'te birçok yatırım gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin yer aldığı bölgenin yeniden imarı için bu yıl birçok proje hayata geçirilecek.

2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, depremlerden etkilenen bölgede bu yıl tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda yatırım gerçekleştirilecek.

Tarım alanında, taşkın koruma işlemleri kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 11 ilde yürütülecek deprem onarımları için 2 milyar lira ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2025'te tamamlanması planlanan "Deprem Sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi" için ise 208 milyon lira harcanması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Deprem Bölgesindeki Sanayi İşyerlerinin Yapımı Projesi" de öne çıkan yatırım başlıkları arasında yer alıyor. Bu proje için 2024'te 5 milyar lira ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, demir yollarında deprem nedeniyle oluşan hasarlarının giderilmesi için 11 milyar liralık yatırım öngörülüyor, projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 12 ilde yürüttüğü "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" çerçevesinde 2024'te yaklaşık 6 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor.

Bakanlıkça yürütülen bir diğer proje olan "Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma" kapsamında da 3,7 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

EĞİTİM VE KÜLTÜR PROJELERİ

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da yapılacak.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığınca, bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 7,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı, çevre düzenlemesini içeren projeleri için bu yıl 1,4 milyar lira ayrıldı. Bu kapsamda Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'daki hasarlı müzeler onarılacak.

Ayrıca; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de toplamda 66 bin 800 metrekarelik kütüphanenin onarımı da bir diğer proje olarak dikkati çekiyor. Söz konusu çalışmalar için bu yıl 200 milyon lira harcanması öngörülüyor.

ALTYAPI PROJELERİ

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının imarına yönelik yatırımlar gerçekleştirecek.

İçme suyu projeleri için, Adana ve Kahramanmaraş'taki depolama, kentsel altyapı projesi için 2024'te 1,2 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de 3,7 milyar lira harcanması öngörüldü.

İsale hattı, kentsel altyapı, rehabilitasyon ve şebeke yapımı için Adıyaman, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa illerini kapsayan proje çerçevesinde bu yıl toplam 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu illerde kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi için de 2,8 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : kaçak içki operasyonu yatırım yılı programı deprem imar
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