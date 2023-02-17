Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1374 yaralının tedavisi sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 8 bin 555 vatandaştan 1374'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 181'i taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 8 bin 555 yaralıdan 7 bin 181'i taburcu edilirken, 1374 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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