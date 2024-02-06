Deprem bölgesinde 110 bin kişiye kısa çalışma ödeneği yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yaklaşık 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 10 ilde etkisini gösteren 6 Şubat Depremlerinin ardından, bölgede yaşayan vatandaşlara Bakanlık tarafından yapılan destekler açıklandı. Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak, deprem yaşanan illerimizi kalkındırmak için aralıksız çalışıldığı ifade edilen açıklama kapsamında, kısa çalışma ödeneği ile yaklaşık 110 bin vatandaşa toplamda 1 milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek, destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulanmasının da başlatıldığı ifade edilerek, toplamda 57 bin 57 kişilik program ile 7 milyar ödenek tahsis edildiği açıklandı.

KAMU GÖREVLİLERİNE 3 BİN 31 LİRA ÖDEME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 lira ve tazminat ve 972 lira fazla çalışma ücreti olmak üzere toplamda aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Ayrıca deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerin, sigortalıların ve işverenlerin çeşitli yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirildiği sayıldığı, bazı yükümlülüklerin de ertelendiğini ve yapılandırma başvurularının düzenlendiği de açıklamada yer aldı.