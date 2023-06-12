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12 Haziran 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 18:00:00

Deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 8 kat arttı

Kaynak: TRT Haber

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Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, 10 yılda hayata geçirilen proje ve yatırımlarla 8 kat artarak 7 bin 171 megavattan 63 bin 300 megavata ulaştı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulu gücünde artışın yıllık 25 bin megavata ulaşması öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji yoğun sektörlerdeki fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerin son yıllarda hızlandırdığı yatırımlarla deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 8 bin 800 megavat artış kaydedildi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, 2022 sonu itibarıyla 2013'teki 7 bin 171 megavat seviyesine göre 8 kat artarak 63 bin 300 megavata ulaştı.

Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2023-2027 döneminde 130 gigavat seviyesinde kurulum hedefleniyor.

Dünya genelinde kullanılan deniz üstü rüzgar enerjisi türbin kapasitesi ortalama 8-10 megavat seviyesinde bulunurken, son yıllarda yapılan çalışmalarla bu kapasitenin 15 megavata yükseltilmesi için testler devam ediyor.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ELEKTRİK FATURALARINI DÜŞÜRECEĞİ HESAPLANIYOR

Küresel elektrik sektöründe, deniz üstü rüzgar enerjisi gibi gelişen yenilenebilir enerji teknolojileri ve artan kurulu güç ile istihdama katkı sağlanırken, aynı zamanda elektrik fiyatlarının ucuzlaması hedefleniyor.

Yeni teknolojilerin yardımıyla hızla devreye alınan santrallerle artan kapasite ve elektrik üretimi, uzun vadede ithal yakıt maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor.

Küresel ölçekte öngörülebilir ve güvenilir piyasa koşullarının sağlanması halinde enerjide yeni teknolojilere yatırımların artacağı hesaplanıyor.

Etiketler : rüzgar enerjisi enerji elektrik
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