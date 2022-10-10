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Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı 9 ayda 11 milyar doları aştı
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10 Ekim 2022 Pazartesi 16:26:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 16:26:00

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı 9 ayda 11 milyar doları aştı

Kaynak: AA

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Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 11,1 milyar dolar oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 1,1 milyar dolara yükseldi.

Sektörün 9 aylık ihracatı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 11,1 milyar dolara ulaştı.

Sektörün Türkiye'nin toplam aylık ihracatı içerisindeki payı yüzde 6 oldu.

Alt sektör ihracatında en fazla dış satım 825 milyon dolar ile alüminyum ürün grubunda gerçekleşti. Alüminyum sektörünü 329 milyon dolar ile demir çelik mamulleri, 230 milyon dolar ile metaller ve 132 milyon dolar ile bakır ürün grupları takip etti.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Almanya'ya, geçen ay en fazla dış satımı alüminyum çubuk & profiller ürün grubu yaptı. Alüminyum çubuk & profiller ürün grubunun ihracatı yüzde 72 artışla 496 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge AB olurken, AB ülkelerine ihracat, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,24 artarak 629 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 164 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Ocak-Eylül 2022'de de en çok ihracat 1,6 milyar dolar ile Almanya'ya yapıldı. İkinci sıradaki İtalya'ya 843 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye de 714 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, demir ve demir dışı sektörü olarak ihracatta yükselişe devam ettiklerini belirtti.

Tecdelioğlu, sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Sektör olarak bu dönemde de ihracatımızda yükseliş ivmemizi sürdürdük. İhracat noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ile sektörümüzü bir üst noktaya taşımakta kararlıyız. İDDMİB olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Hem sektörümüze hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : demir metal ihracat
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