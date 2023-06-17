Dayanıksız konuta karşı sert tedbir

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılabilmesi için çalışmalar hızlandırılırken bir taraftan da depreme karşı dayanıklı konut yapımını sağlayabilmek için daha sert yasalar gündemde. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Malatya'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaşanan depremlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Tevekkül müslümanın işidir, güzeldir. Ama tedbir olmadan da tevekkül olmaz. Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız. Yeni yasalar da getireceğiz, biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz" dedi. 1999 depreminin bu millete büyük bir ders olduğunu dile getiren Özhaseki, "Ondan sonra yapılan yasalara uygun olarak ortaya çıkarılmış binaların çoğunun hasar görmediğini gördük. Eğer 1999'dan sonra çıkarılan, özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu o yasalara uygun olarak bir bina yapılmışsa, usulüne uygun yapılmışsa, malzeme seçiminde bir sıkıntı olmamışsa, emin olun hiçbir binaya bir şey olmadı" diye konuştu.

Ancak yasalara uyulmamış, malzemeden çalınmış veya içinde oturulurken değişik kullanım amaçlı kolonlarda, kirişlerde kesme gibi işlemler yapılmışsa, haliyle bir felaketle karşı karşıya kalınabileceğini belirten Özhaseki, "Biz bu yüzden önümüzdeki günlerde bir ders kabul ederek daha sıkı şekilde de bu işi devam ettireceğiz" dedi.

HIZLI DAVRANDIK

Depremin olduğu ilk andan itibaren bakanların, bakan yardımcılarının, valilerin, kaymakamların, bölgede çalışabilecek herkesin görevlendirildiğini, 800 AK Parti'li belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Daha sonra konutların yapılması meselesine konu geldi. Çok hızlı davrandık. Ve bundan sonra da hızlı davranmaya, yaraları sarmaya devam edeceğiz. Ama haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ CANLANACAK

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerinde belirlenen yerlerin 'sanayi alanı' ilan edilmesiyle afet bölgesinin hızla ayağa kalkması, illerin sanayisinin daha da güçlenerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracata katkı yapması hedefleniyor. Resmi Gazete'nin 11 Haziran tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerindeki yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi, bu bölgelerdeki sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölge sanayicisi, atılacak adımların yatırımların önünü açmasını, sanayinin daha da güçlenmesini, üretim çeşitliliği sağlanarak, ihracatın ve istihdam oranlarının artmasını bekliyor.

311 BİN KONUTLUK REZERV ALANINDAKİ PLANLAMA BİTTİ

Bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yaptıklarını, 170 bin civarında konutun inşaatının başladığını anlatan Özhaseki, şunları söyledi: "Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti. Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı. Bunlar 1 sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz."