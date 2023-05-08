VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eti Alüminyum yeni haddehanede ilk ürünleri 2025'te alacak
Bakan Nebati: Karadeniz'de sıra hidrojene gelecek
Başkan Erdoğan: Provokasyonlarıyla şehirlerimizi karalıyorlar
Malatya'da yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 442 yapının enkazı kaldırıldı
Kız Kulesi 11 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak
"Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği apaçık ortada"
08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00:00

DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugün itibarıyla DASK'a 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığını ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Nisan 2023 itibarıyla DASK'a ulaşan hasar dosyalarından tespiti tamamlanan ve evrak eksiği bulunmayan tüm hasar dosyalarının ödemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bugün itibarıyla DASK'a 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığı ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar TL'ye yaklaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir başarının mimarı olan DASK ekibine, sigortalılarımızla ödemelerini buluşturan başta Vakıfbank olmak üzere tüm bankalarımıza ve siz değerli sigortalılarımıza teşekkür ederiz.

Tazminat ödemelerimizin hızla gerçekleştirilmesi sürecimizde, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan sigortalılarımız ile iletişime geçerek evraklarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, sigortalılarımızın web sitemiz ve e-devlet üzerinden eksik hasar evrakını bizlere ulaştırması büyük önem taşımaktadır. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için gerekli ödeme şifreleri sigortalılarımıza SMS ile gönderilmekle birlikte e-devlet üzerinden de bu şifreye erişilebileceğini tekrar bildirmek isteriz."

Etiketler : doğal afet sigortaları kurumu dask tazminat hasar
Aşk yok!

Aşk yok!
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu
Kampa gidecek

Kampa gidecek
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Müziğe döndü

Müziğe döndü
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Sinan Akçıl: Dönüm noktam İzel ve Hande!

Sinan Akçıl: Dönüm noktam İzel ve Hande!
Tekli imaj

Tekli imaj
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX