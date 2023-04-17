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17 Nisan 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 11:15:00

DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı

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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 19 milyar TL'yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdi.

DASK'tan yapılan açıklamada, 17 Nisan itibarıyla DASK'a 469 bin 35 adet hasar ihbarı ulaştığı, tazminat ödeme tutarının ise 19 milyar TL'yi aştığı bildirildi.

Açıklamada, toplamda hasar dosyaları içinde 54 bin 609 işleme alınacak dosya kaldığı, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlandığında bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Etiketler : doğal afet sigortaları kurumu dask hasar ödemesi deprem
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