DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 450 bin 932 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 17 milyar 121 milyon 548 bin 456 TL'ye ulaştığı kaydedildi.