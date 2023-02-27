DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı
Kaynak: AA
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) bugün itibarıyla 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından alınan hasar ihbar başvuru sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştı.
İşlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı ise 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL oldu.
Konutlarında hasar olan sigortalıların başvuruları için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.
- Depremde hasar görmüş kaskolu araçlar için sigorta şirketlerine çağrı
- DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı
- TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
- İhracat ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu
- Borsa haftaya yükselişle başladı
- Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni haftaya taşındı