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21 Kasım 2022 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 10:16:00

Darphane Altın Sertifikaları Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak

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Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde kurulan Emtia Pazarı ile tasarruflarını sermaye piyasasında altın gibi kıymetli madenler ile diğer emtiaya yatırım yapmak suretiyle yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarının sunulması hedeflenmiştir.

Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde kurulan Emtia Pazarı ile tasarruflarını sermaye piyasasında altın gibi kıymetli madenler ile diğer emtiaya yatırım yapmak suretiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarının sunulması hedeflenmiştir.

Bu yatırım araçlarının ilki olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, 21/11/2022 tarihinden itibaren ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul Emtia Pazarı'ndan Darphane Altın Sertifikası alabilecekler, talep etmeleri halinde bu emtia sertifikası karşılığındaki altını fiziki olarak da teslim alabileceklerdir.

Etiketler : borsa istanbul borsa istanbul pay piyasası emtia pazarı darphane altın sertifikaları
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