Geri sayım başladı! Dar gelirliye ucuz konut

TOKİ başvuruları için geri sayım sürüyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, dar gelirli ailelere, düşük ödemeler ve uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısının ardından merakla beklenilen TOKİ sosyal konut başvurularıyla ilgili detayları açıkladı. İşte, 2022 81 ili kapsayan TOKİ başvuru tarihleri ve şartları...

TOKİ başvuru tarihleri ve şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının ardından gündeme geldi. 81 ili kapsayacak, düşük bütçeli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projenin detaylarının 13 Eylül'de netleşeceği duyuruldu. Konuya ilişkin son dakika açıklamasının ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları, tarihleri ve ev ücretleriyle ilgili merak edilenler...

BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA TOKİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu.

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.

Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.