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31 Ağustos 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 12:45:00

Cumhuriyet'in ilk toplu konutlarının geliri deprem bölgesi için kullanılacak

Kaynak: TRT Haber

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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki konutların satışından elde edilen gelirler, deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları için kullanılacak.

Ankara'nın merkezinde konumlanan ve Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma, yenileme ve yaşatma çalışmaları tamamlandı.

Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesinin restorasyon çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 2016'da sürecini başlattığı, proje Türkiye Yüzyılında Ankara halkı için yeniden cazibe merkezi olacak.

Aslına uygun olarak restore edilen proje ile Saraçoğlu Mahallesi tescilli yapıları, asırlık anıt ağaçları ve özgün dokusuyla gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.

44 TESCİLLİ BİNA RESTORE EDİLDİ

Yaklaşık 125 bin metrekarelik alanda konumlanan ve Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin özgün örneklerinden Saraçoğlu Mahallesi'nde 44 tescilli bina korunarak, aslına uygun bir şekilde yeniden hayata kazandırıldı.

Proje kapsamında tüm altyapılar yenilenerek 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan ve 159 odalı tarihi otel restore edildi.

Projede bulunan 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 dubleks ve 6+1 dubleks gibi farklı tiplerdeki 119 konut, Emlak Konut tarafından e-ihale usulüyle satışa sunuldu.

Hemen teslim durumundaki daireler için e-ihale süreci 1 Eylül Cuma günü sona erecek.

Saraçoğlu Mahallesi projesinde e-ihale satış gelirleri ise Emlak Konut eliyle deprem bölgelerinde yapılan yeniden ihya ve inşa projeleri için kullanılacak.

İhaleye, "emlakkonut.com.tr" üzerinden katılım sağlanabilecek.

210 ANIT AĞAÇ KORUNDU, 3 BİN AĞAÇ DAHA DİKİLDİ

Binaların temellerinde güçlendirme yapılarak, kapısından penceresine kadar geçmişine uygun olarak yenilenen projede, tek bir ağacın dahi kaybedilmemesi için de titiz çalışmalar yürütüldü. Yeşil alan zenginliğini pekiştirecek peyzaj çalışmalarına önem verildi.

Bu kapsamda bölgede bulunan 210 anıt ağaç korundu, 3 bini aşkın yeni ağaçta toprakla buluşturuldu.

Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapıldı. Bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde aktif bir yaşam alanı inşa edildi.

Restoranlar, kafeteryalar ve mağazalar da bu bölgede tasarlandı. Ayrıca, gençlik merkezi ve kütüphane de yapıldı.

Etiketler : çevre ve şehircilik bakanlığı toplu konut deprem bölgesi
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