Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyarlık ihracat

Küresel ölçekte hizmet sektörlerinin yaşadığı kriz döneminden avantajlı sonuçlar elde ederek çıkmayı başaran Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar dolarlık hizmet ihracatına imza atarak TRADEMAP verilerine göre ülke sıralamasında 23. sırada yer aldı.

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Yeni gelişen üretim ve tüketim modelleri, teknolojik yenilikler, farklı iş yapma biçimleri ve politikalar, dünya ticaretinde hızlı ve etkili değişikliklere neden oluyor. Bu süreçte, hizmet sektöründeki gelişimin de çarpıcı biçimde ilerlediği yadsınamaz bir gerçek. 2010 yılından günümüze kadar bakıldığında, yıl bazında mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konu.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz seyirle bölgede devam eden çatışmalar ve 6 Şubattaki depremlere karşın yatırımlara, ihracata ve istihdam sağlamaya devam eden Türk hizmet sektörü, 2002'de sadece 14.5 milyar dolar olan ihracatını 2023 yılında tarihi rekorla yaklaşık 100 milyar dolara taşıdı. Hizmet ticaret hacmi, hizmet ithalatındaki artışın da katkısıyla 147.8 milyar dolara yükseldi.

Her yıl ihracatta rekor kırmayı başaran sektör, küresel daralmaya rağmen 2023 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12,29 artışla yaklaşık 100 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Yine bu dönemde yaklaşık 52 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası sağladı.

HİZMET İHRACATI ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin hizmet ihracatçıları; küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz etkilere rağmen yatırımlara, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ederek toplam ihracatın ve büyümenin itici gücü olmaya devam etti. Platin Dergisi olarak Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) 18 kategoride belirlediği '2022 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları' ile 2023 performanslarını, 2024 projeksiyonlarını ve yatırım hedeflerini konuştuk...

5 YIL İÇİNDE HEDEF 200 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Hizmet sektörü sağladığı yaklaşık 52 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülke ekonomisinin en değerli halkalarının başında geliyor. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kendimize büyük bir hedef de koyduk ve hizmet ihracatımızı gelecek 5 yıl içinde 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz" diyor.

Türkiye; uzun yıllardır üretim, hizmet ve iş gücü potansiyeliyle kendini güçlendiren, dünya çapında ürün ve hizmetlerini pazarlayarak büyüyen bir ülke. Ülkemizin büyüme stratejisinin temelinde de ihracat bulunuyor. Bu nedenle hizmet ihracatı, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında hayati bir rol oynayarak ülkemizin dünya ekonomisindeki önemli konumunu sürdürmesine katkı sağlıyor.

Yaşanan ekonomik gelişmeler ile birlikte ülkemiz 2023 yılında 255.8 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatı ile yeni bir rekora imza attı. Özellikle belirtmek istiyorum ki, hizmet sektörü sağladığı yaklaşık 52 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülke ekonomimizin en değerli halkalarının başında geliyor. Hizmet ihracatçıları olarak, sadece kendi sektörümüze katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda sunduğumuz hizmetlerle diğer sektörleri olumlu yönde etkiliyoruz. Tüm hizmet ihracatçılarımızın bu başarıda emeği oldukça değerli.

İHRACATIN ÜÇTE BİRİ HİZMETTEN

Ülkemiz ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturan hizmet ihracatımızın 2024 yılında da dünyada yaşanan tüm gelişmeler eşliğinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Kendimize büyük bir hedef de koyduk ve hizmet ihracatımızı gelecek 5 yıl içinde yani 2028 yılında 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için alt sektörlerimizle beraber tüm kararlılığımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Hizmet ihracatçıları olarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak, yeni istihdam olanakları yaratmayı ve refah seviyemizi artırmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda belirtmeliyim ki Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılarımıza vermiş olduğu teşvikler Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı krediler ve uygulanan kamusal politikalar ihracatçılarımızın başarıları için önemli bir ivme kazandırdı.

TÜRKİYE'Yİ MARKA HALİNE GETİRECEK ÇALIŞMALAR

Hizmet ihracatındaki büyüme hedeflerimize odaklanarak, sektör paydaşlarımızla düzenlediğimiz çalıştaylar aracılığıyla ihracat hacmimizi artırmaya yönelik stratejilerimizi belirliyor, birlikte güçlenerek, bu yolda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ilerlerken ülkemizi bir marka haline getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz sağlık vizesi uygulaması ve 'Heal in Türkiye' projemizle birlikte sağlık ihracatında dünyanın en başarılı destinasyonlarından biri haline gelme arzusunu taşıyoruz. Bununla beraber küresel anlamda hızla tükettiğimiz kaynaklarımızı kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak ve doğaya verilen zararı en aza indirmeyi amaçlayan Hizmet İhracatı Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde; Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları kapsamında hizmet sektörlerine yönelik eylem planı oluşturuyoruz. Ayrıca Hizmet İhracatçıları Birliği olarak sektörel ticaret/alım heyetleri, milli katılım fuar organizasyonları, HİSER projeleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlara yönelik tanıtım ve iş birliği faaliyetleri ile 2028 yılı hizmet ihracatı hedefine ulaşma gayretindeyiz.

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