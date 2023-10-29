Cumhuriyet 100 yaşında... Enerji bağımsızlığı rotası oluşturuldu

Enerjide büyük oranda ithalata bağımlı olan Türkiye, uzun yıllar karada yürüttüğü petrol arama ve üretim çalışmalarının ardından son zamanlarda denizlerde de bu faaliyetlere ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda, MTA Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemileriyle kendi karasularımızda petrol ve doğal gaz varlığına ilişkin veri toplanıyor. 2012'de hizmete alınan ülkenin ilk sismik arama gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, 2018 yılından bu yana 50 bin kilometrekareden fazla alanı taradı. Geminin bu yıl taradığı alanın 10 bin 600 kilometrekareye ulaşması hedefleniyor. Sakarya gaz sahasında yapılan doğal gaz keşif çalışmalarına da katkıda bulunan gemi, 2021'de Kastamonu lokasyonunu taradı. Gemi, daha sonra Doğu Karadeniz'e yöneldi ve ekim 2021-2022 aralık arasında Ünye, aralık 2022- ağustos 2023 döneminde ise Fatsa'yı taradı.

130 MİLYON DOLARA ALINDI

2012 yılında 130 milyon dolara satın alınan ve buzullarda bile çalışma özelliğine sahip Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Halen Doğu Karadeniz'de sismik arama görevini sürdüren gemi, söz konusu çalışmaların ardından lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli bakımlarını yapmak için Trabzon Limanı'na demir attı.

İŞİN MUTFAĞINDA TPAO VAR

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama Gemisi Kaptanı Muzaffer Nur, geminin sahip olduğu üstün özelliklerin yanı sıra alanında uzman personelleri sayesinde dünya standartlarının üzerinde veri toplayabildiklerini belirtti. Geminin topladığı veriler manyetik kasetlere yazdırılarak TPAO'ya teslim ediliyor. İşin mutfak kısmı TPAO bünyesinde gerçekleşiyor. Veriler yorumlanıp gerekli görülürse belirlenen sahalar için sonraki aşamalara geçiliyor.

100. YILA ÖZEL YHT 500 BİN KM YAPACAK

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı nedeniyle, "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı" yazılı görselle kaplanan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara Garı'ndan, 409 yolcusuyla, İstanbul'a ilk seferine çıktı. Projeyle toplam 19 vagon, giydirme görseliyle kaplandı. Söz konusu görsel YHT, Marmaray ve Başkentray setlerinde 1 yıl boyunca kalacak. Şehirlerarası sefer yapan YHT'ler 500 bin kilometre katederek, 550 bin insana ev sahipliği yapacak.

HAZİNE, 100 MİLYON ADET PARA BASTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 milyon adet "5 Türk lirası" hatıra parasını bugün tedavüle sundu.100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı.

PARDUS, 100. YILA ÖZEL SÜRÜM YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan "Pardus 23" sürümünün, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunacağını bildirdi. Kacır, açıklamasında, söz konusu sürümün, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti. Kacır, kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiğine işaret etti.

TOGG KULLANICILARI KONVOYDA BULUŞACAK

TOGG, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel anlamlı bir etkinliğe imza atacak. 29 Ekim Pazar günü tüm Togg T10X kullanıcıları bir araya gelerek '100. Yıl Togg Konvoyu' oluşturacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hep birlikte geçecek. Saat 13.45'te köprünün Avrupa Yakası tarafında buluşacak olan T10X'ler, konvoy oluşturarak saat 14.30'da köprüyü geçecekler. Togg, ayrıca 29 Ekim'de gün boyunca, tüm elektrikli araçlara Trugo istasyonlarında ücretsiz şarj hakkı sunacak.