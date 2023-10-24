Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla Katar'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu"nda AA'nın sorularını yanıtlayan Dağlıoğlu, yatırımcılar nezdinde Orta Vadeli Program konusunda olumlu izlenim olduğunu dile getirerek "Bunun bir rakama döndüğünü de görüyoruz. Özellikle bizim muhatap olduğumuz doğrudan yatırımcılar, burada yer alan yapısal reformlar gündemini çok önemsiyorlar. Dijitalleşme alanında, sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin tedarik zincirlerinden daha fazla pay almaya yönelik hamlelerini, aksiyonlarını, reform programlarını yakından takip ediyorlar. Önümüzdeki dönemde bu yakın ilginin doğrudan yatırımlara dönüştüğünü göreceğiz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, dünyanın belirli başkentlerinde yatırımcıları bir araya getirdikleri "Türkiye Yüzyılı" resepsiyonlarıyla, öncelikle Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir ülke olarak yatırımcılara tekrar hatırlatmayı ve yatırımlarından daha fazla pay almayı amaçladıklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayacağımız ikinci yüzyılımızda, Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz neler, vizyonumuz ne, Türkiye Yüzyılı ne anlama geliyor, bunu yatırımcılara anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı resepsiyonlarına Londra'da başladıklarını, Türkiye'de yatırımı olan Asya ülkelerinde de bu programları düzenlediklerini, sonrasında ise Amerika'ya gittiklerini anlatan Dağlıoğlu, Körfez Bölgesi ile devam ettiklerini bildirdi.

Dağlıoğlu, yeni temalarla uluslararası yatırımcıların ilgisini Türkiye'ye çekmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek "Özellikle tedarik zincirlerindeki şekillenme bizim için yatırım fırsatı oluşturuyor. Sürdürülebilirlikle ilgili tartışmalarda Türkiye'nin çok büyük avantajı var. Biz bu yarışa çok erken hazırlanmış bir ülkeyiz. Son olarak da dijital ekonomi bütün dünyada önemli bir gündem yer ediyor. Biz bu üç tema etrafında önümüzdeki dönemde de bu tanıtım turlarımıza devam ediyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'dan Türkiye'ye ön plana çıkan yatırımlar hakkında da açıklamada bulunan Dağlıoğlu finans, altyapı, teknoloji ve turizm sektörüyle ilgili alanlar ile imalat sanayinde önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'de 200'ün üzerinde Katar sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini, toplam yatırımın 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek "Benzer sektörlerde yatırım ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Projelerin önümüzdeki dönemde de bu sektörlerde toplanacağını söyleyebiliriz." dedi.

"YATIRIMLAR SAYESİNDE TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ HALİNE GELDİ"



Yabancı yatırımcıyı çekme noktasında Türkiye'nin güçlü ve avantajlı olduğu alanlara dikkati çeken Dağlıoğlu şunları kaydetti:

"Bütün ülkeler kendi yatırım ortamlarını güncel tutmaya çalışıyor. Küresel trendlere paralel olarak veya o doğrultuda yatırım ortamlarını şekillendirmeye çalışıyorlar. Türkiye de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu güçlü reform hareketleri ile her zaman yatırım ortamını güncel tutmuş ve yatırımcı dostu bir yatırım iklimi oluşturmuş durumda. Türkiye yüksek üretkenliğe sahip çok yetkin bir işgücü havuzuna sahip. Bu hem yerli şirketler hem de uluslararası yatırımcılar için avantaj. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'de yatırım yaparken sadece bizim 85 milyonluk iç pazarımızı düşünmüyorlar. Ülkemizin sağladığı güçlü altyapı, üst yapı sayesinde, çevre ülkelere lojistik erişilebilirlik sayesinde, ülkede yaptığımız enerji, altyapı, hastane, eğitim, dijital altyapı gibi yatırımlar sayesinde Türkiye artık bölgesel bir merkez haline gelmiş durumda. Bizim bu coğrafi bölgesel merkez olma konumumuz da yatırımcılar için pozitif fark oluşturan bir faktör oluyor."