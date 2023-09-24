Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çeşitli konularda makro tahminlerinizi, planlamalarınızı bütünlük içinde ortaya koyduğunuz doküman. Siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Biz OVP'de ne yapmış oldu. Siyasi istikrar ve güven iklimini teknik öngörülebilirliği sağlayarak desteklemiş olduk.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat katılması bu programa desteğini ortaya koyması çok önemli. Cumhurbaşkanımızın tam desteği önemliydi. Bu programı hazırlarken ilgili tüm kesimlerle istişare yaptık. İşçi kesimleri ile, iş dünyası ile, özel kesimden sendikalarla, finans kesimleriyle bütün kesimlerle istişareler yaptık.

'YANSIMALARINI POZİTİF ANLAMDA GÖRÜYORUZ'

Bunun yansımalarını içeride dışarıda pozitif anlamda görüyoruz. Siyasi duruş olarak ne yaparsak yapalım beğenmeyecek kesim var. Teknik olarak eleştirilebilecek her dokümanda olduğu gibi yönleri vardır. Genel anlamda OVP içeride ve dışarıda takdir topladı. Dünya Bankası'nın 17 milyar dolar olan taahhüdünü 35 milyar dolara çıkarması, körfez ülkelerinden gelen olumlu tepkiler, yatırımcı görüşmelerinde gelen geri bildirimler, kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı birtakım açıklamalar, içeride iş dünyasının yaptığı değerlendirmeler OVP'nin görevini ifa ettiğini gösteriyor.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Geçiş sürecindeyiz, politikalarda güncellemeler oldu, yeni bir dönem başladı. Enflasyonla mücadele bu dönemin en temel önceliklerinden bir tanesi. Şu an itibarıyla enflasyon bağlamında şunu ifade edebilirim. Geçici olarak enflasyonda yükseliş var. Kurda ciddi hareketlilik oldu, maaş ve ücretlerde ciddi artışlar oldu. Enerji fiyatları kalemleri etkiliyor. Bütçe açığını aşağı çekebilmek için tedbirler aldık, bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman geçici bir artış söz konusu. Güncellenmiş politikalar var. Belirsizliklerin azaldığı yeni bir döneme girmiş durumdayız. Bir süre sonra geçici yükseliş yönünü düşüşe bırakacaktır. Aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz. Bu sene sonuna doğru, gelecek senenin başında aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz. Yıllık bazdaki gelişmeleri ise daha çok 2024'ün ortaları gibi görmüş olacağız. Temmuz ağustosta baz etkisi oluştu. Bundan sonraki aylarda öyle bir artış beklemiyoruz.

Aylık bazda daha düşük temmuz ağustosa göre düşük bir rakam bekliyoruz. Yıllık bazda etkiyi daha çok 2024'ün ortalarına doğru görmüş olacağız. Baz etkisi dediğimiz bu yıl yaşanan artışın gelecek yıla farklı bir etkisi olacak. Gelecek yıl dezenflasyon sürecinin hızlandığını göreceğiz. Burada beklentileri kırmak çok önemli.

YURT DIŞINDAN YATIRIM GELİYOR MU?

Belli çalışmalar yapıldı. BAE ile çok önemli bir anlaşma imzalandı: 51 milyar dolar civarında bir paket. Mehmet Şimşek Bey ile gitmiştik. Çok iyi bir hazırlık yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde son noktayı koymuş oldular. Beklentilerimizin üzerinde 51 milyar dolarlık paket imzalandı. Süreç başladı, uygulamada Hazine ile görüşmeleri var BAE otoritelerinin. Yakın gelecekte 8.5 milyar doları deprem ile harcamalarda kullanılmak üzere tahvil şeklinde, 3 milyar doları Eximbank ihracatı destekleme şeklinde Sağlanacak. Bu yıl bitmeden gerçekleşmesini bekliyoruz. Yıl başından önce kaynakların Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.

'22 MİLYAR DOLAR REZERV ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ'

Son 3 aya baktığımız zaman cari açığımız olduğu halde rezervlerin artmaya başladığını görüyoruz. Geçen hafta itibarıyla 22 milyar dolar rezervlerde net artış oldu. Son 3 ayda 22 milyar dolar rezerv artışı gerçekleşti. Bu çok önemli bir rakam diye düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde daha fazla kaynak girişi olacak. Cari açığımızı düşüreceğiz. Bunu çok rahat bir şekilde finansa edeceğiz bir taraftan rezervlerimizi artıracağız.

CDS'ler 400'ün altına gelmiş oldu. Risk algısı azalıyor. Şu anda algı belli bir seviyeye gelmiş durumda. Önümüzdeki dönemlerde daha da aşağılara doğru gittiğini göreceğiz.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN OLACAK, OCAKTAN ÖNCE OLACAK MI?

Ciddi adımlar attık. EYT düzenlemesinden ücret artışlarına, asgari ücret düzenlemesine varıncaya kadar. Hakikaten güçlü sosyal politika izlediğimizi ifade edebilirim. Bu süreçte deprem yaşadık. Depreme rağmen EYT'de diğer politikalarda Türkiye devam etti. Son dönemde 2023 yılında enflasyonun üstüne artışlar yaptık. Asgari ücrette, memur maaşlarında, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Bir dönemde enflasyon artışın üstüne çıktıysa telafi edici mekanizmalarımız var. 6 ayda bir enflasyon verdiğimiz artışın üzerindeyse telafi ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo var. Yılbaşından itibaren memurlarda seyyanen artış yapılmıştı. Yılbaşında enflasyon farkı oldukça yüksek olacak. Bu da memur emeklilerine yansıyacak. Geriye işçi ve Bağkur emeklilerimiz kalıyor. Orada da oransal artışlar, enflasyon farkı olacak. Memurunki biraz daha farklı, bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

En düşük maaşı alanlarda bu yıl yüzde 114 artırdık. Asgari emekli ücretinde nisan ayında en büyük artışı yaptık. Temmuzda bir şey yapılmadı diye söylem oldu bir algı oluştu. Daha fazla imkanlarımızı zorlayarak bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen bütün imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak.

KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA

Şu anda bir çalışmamız yok. Bizim bir politikamız var hep söylüyoruz. Bu konularda geniş çalışan kesimleri ilgilendiren konularda prensibimiz var. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. Bu anlamda herkes emin olsun.