Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kredi derecelendirme kuruluşlarının zamanla Türkiye'ye hak ettiği notu vereceğine inandığını söyledi. Yayın kuruluşlarının ekonomi yöneticileriyle İstanbul'da bir araya gelen Yılmaz "Kendi politikalarımızı, ortamımızı geliştirdiğimiz ve reel yatırımları cezbettiğimiz sürece eninde sonunda bu not artışları gelecektir. Nitekim bazı hareketlenmeler başladı, olumlu yönde birtakım adımlar atılıyor" dedi. Hedeflerinin yatırımcı için iyi bir yatırım ortamı olduğunu anlatan Yılmaz "Bunu yaptığımız sürece bu not artışları er geç gerçekleşecek" diye konuştu.

DEPREMDEN 3 PUAN

Yılmaz enflasyonda aylık bazda ciddi bir ivme kaybolduğunu belirterke "Yıllık bazda etkiyi de 2024'ün ortaları gibi bekliyoruz. Hızlı bir şekilde enflasyonda gerileme olacak" dedi. Bütçe açığından söz eden Yılmaz "OVP'de beklentimiz 2023'te 6.4. Bunun 3 puanı deprem etkisi, 3.4 puanı normal açık gibi görünüyor. Yüzde 6.4'ün 1 puan altında bütçe açığı bekliyoruz. Bütçe açığımız öngördüğümüzden oldukça düşük seviyede gerçekleşecek gibi gözüküyor" diye konuştu.

Dünya Bankası'nın kişi başı gayrisafi milli hasılaya göre yaptığı sınıflamanın verilerini paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin "Üst-Orta Gelirli Ekonomiler" kategorisinde yer aldığını, yıllık ortalama büyümenin 5.4 olarak gerçekleştiğini söyledi.

EŞİK ATLAYACAĞIZ

Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) sonunda 2026 beklentimiz kişi başı gelir 15 bin dolar. Bu hedefimize ulaştığımız takdirde orta vadede Türkiye yeni bir eşik atlamış olacak. Üst-orta gelirli ekonomilerden yüksek gelirli ülkeler ligine terfi etmiş olacak. Eşikler zordur. Ama inşallah Türkiye bu sıçramayı yapacak ve yüksek gelirli ekonomi ligine önümüzdeki dönemde orta vadede dahil olmuş olacak."

KKM HESABI ERİYOR

Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) kademeli bir çıkış stratejisiyle hareket ettiklerini belirten Yılmaz "Başlangıcından itibaren geçici bir mevzuat olarak yapıldı. Görevini ifa etti ve buradan çıkış sürecine girmiş durumdayız. 832 milyar TL azaldı. Bu azalış kur üzerinde dalgalanmaya yol açmadı, istikrarsızlaştırıcı bir etki oluşturmadı. Yakın gelecekte 2024 sonlarında artık KKM'den fazla bahsediyor olmayacağız diye düşünüyorum" dedi.

YEREL SEÇİM BELİRSİZLİK OLUŞTURMUYOR

Yerel seçimlerin ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturmayacağının altını çizen Yılmaz, "Yerel seçim, yerel seçimdir. Artık makro politikalarla ilgili yerel seçimin bir farklılık yapacağını beklememek gerekir. Yerel seçimlerde yerel aktörler değişir, yerel hizmetler değişir ama bir para politikanız, maliye politikanız, yapısal reform gündeminiz, bunlar yerel yönetimlerle ilgili konular değil. Dolayısıyla yerel seçimlerin bir belirsizlik oluşturduğunu söylemek doğru bir şey değil" dedi.

DOLARI EVİNDE TUTAN ABD'YE SIFIR FAİZLE KREDİ AÇIYOR

Cevdet Yılmaz yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili kafa yorduklarını da belirterek "Yastıkaltı için kabaca 300 milyar dolar civarında bir hesaplama yapılıyor. Bu sadece makroekonomi için değil, o tasarruf sahipleri için de bir kayıp. Tasarruf sahipleri altınlarını, evde tuttukları zaman hiçbir getirisi olmuyor. ABD Doları'nı evinizde tutuğunuzda hiçbir bedel almadan Amerika'ya sıfır faizle kredi açmış oluyorsunuz. Bu tasarruflar üretken alanlara kanalize edilebilmeli" dedi.

BANKALARA TOPLUMSAL KREDİ NOTU

Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın toplumsal kredi notu çalışmalarının devam ettiğini belirterek Şunları söyledi: "Amacımız daha nitelikli kredilerin verilmesini sağlamak ve bunu sistematik bir şekilde yapmak. İnsanları notlandırma değil bu, toplumdan ziyade bankaların notu bu. Bankalar kredileri nereye veriyorlar? Sosyal açıdan, toplumsal açıdan daha faydalı yerlere mi gidiyor, daha az faydalı yerlere mi gidiyor buna bakılacak. Yatırıma, ihracata, kadın ve genç girişimciliğine destek olan, daha fazla kredi veren bankaların toplumsal yatırım notu daha yüksek olacak."