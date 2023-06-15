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"Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz"
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15 Haziran 2023 Perşembe 13:48:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 13:48:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na ilişkin konuştu.

Yılmaz, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz

Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz

Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız

Etiketler : cevdet yılmaz ekonomi koodinasyon kurulu toplantısı ekonomi
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