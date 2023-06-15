Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na ilişkin konuştu.
Yılmaz, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz
Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz
Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
- "Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz"
- MÜSİAD ve Vakıf Katılım deprem bölgesi için güçlerini birleştirdi
- Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'deki 13,3 milyar dolar seviyesini aşabilir
- Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
- Küresel güneş enerjisi kurulu gücü 1,2 teravata yükseldi
- Tarım ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 2,14, yıllık yüzde 50,79 arttı