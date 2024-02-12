VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe ara transferde 4 takviye yaptı
"2023 işsizlik oranının tek haneli gerçekleşeceği kesinleşmiştir"
Borrell, Refah'a saldırmaması konusunda İsrail'i uyardı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
"Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak"
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım
12 Şubat 2024 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 12:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2023 işsizlik oranının tek haneli gerçekleşeceği kesinleşmiştir

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklanan işsizlik oranına ilişkin, "Bu veriler ışığında 2023 işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli gerçekleşeceği kesinleşmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Etiketler : cevdet yılmaz kaçak içki işsizlik oranı orta vadeli program
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Anne oldu

Anne oldu
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX