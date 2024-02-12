"2023 işsizlik oranının tek haneli gerçekleşeceği kesinleşmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."