VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
Mısır: COP27 Konferansı anlaşmanın sağlanması için uzatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir
Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
"250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız"
AB, yeni uydu sistemi kuracak
"Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz"
Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında
Formula 1'de sezonun son yarışı Tivibu'da
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İşte teröristin iş birlikçileri! Her adımları deşifre oluyor
18 Kasım 2022 Cuma 14:07:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 14:07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren 2023 asgari ücret ve EYT açıklamaları geldi. Oktay, "Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. EYT için çözüm gelmek üzere." dedi.

Milyonları ilgilendiren 2023 asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları İle Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi.

EYT MESAJI

EYT için de sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu aktaran Oktay; "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

Etiketler : 2023 asgari ücret teşkilat Mensupları EYT
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
3 çocuğunu görenler şaşırıyor

3 çocuğunu görenler şaşırıyor
Çocuklara eğitici tatil fırsatı

Çocuklara eğitici tatil fırsatı
Kendini ödüllendirdi

Kendini ödüllendirdi
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'

‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX