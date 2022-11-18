Milyonları ilgilendiren 2023 asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları İle Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi.

EYT MESAJI

EYT için de sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu aktaran Oktay; "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.