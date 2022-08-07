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07 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00

Çukurova Bölgesel Havalimanı 3-4 ay içinde tamamlanacak

Kaynak: AA

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Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 3-4 ay içinde tamamlanacağı bildirildi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini yürüten Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yazılı açıklamasında, söz konusu projenin, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışan, Mersin ve Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Çukurova'nın yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, insan kaynağı ve ham madde konusunda çok zengin bir bölge olduğunu ifade eden Kozuva, havalimanı tamamlandığında demir yolu ve deniz yolu bağlantılarıyla bölgede ticaret, turizm ve istihdam kapasitesinin katlanacağını kaydetti.

Kozuva, havalimanının hem bölgenin hem de ülkenin turizm, ticaret ve ekonomisine hız ve güç katacağını belirterek, "Havalimanının tamamlanmasına yaklaşık 3-4 aylık bir zaman dilimi kalmıştır. Kozuva Şirketler Grubu olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın kurumumuza ve bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla ülkemize ve milletimize armağan edeceğiz. Çalışmalarımızı bu inanç ve kararlılıkla 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Havalimanı inşaatının genel olarak 8 milyon metrekare bir alanda kurulu olduğuna işaret eden Kozuva, tamamlandığında Türkiye'nin 4. büyüğü olacak havalimanında özel uçak, kargo ve yolcu uçağı kategorisinde yaklaşık 50 uçağa hizmet verebilecek apronların da bulunacağını bildirdi.

Kozuva, havalimanının hem yolcu hem de kargo taşımacılığına açık olacağı bilgisini vererek, "Havalimanı, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük HUB'ı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Havalimanında yaşanacak kargo trafiğinin söz konusu ticaret hacmini iki katına çıkaracağı öngörülmekte. Terminal binası son derece ferah ve yaşam alanlarına sahip olacak. Uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparklar bulunacak. Bütün bu hizmetler için irili ufaklı toplam 26 bina inşa edilecek. Altyapısının yüzde 99'u, üstyapının yüzde 75'i tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı hizmete açıldığında çevre illere ve çevre illerden havalimanına hem kara yolu hem demir yolu ile son derece rahat ve çabuk ulaşım sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Kozuva, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlanan ve bölge ekonomisine, ticaretine ve turizmine güç katacak Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında elektrik, mekanik ekipleriyle toplamda 1500 kişi istihdam edilmiş durumda. Havalimanı hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bu yılın son çeyreğinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor."

Etiketler : Çukurova Bölgesel Havalimanı Recep Tayyip Erdoğan Kozuva Şirketler Grubu
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