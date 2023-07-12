Çöpe atılacak halı parçaları sanatla ekonomiye kazandırıldı

İstanbul'da 32 yıldır faaliyet gösteren ve 50 kişiyi istihdam eden firma, halı ihracatının yanı sıra Anadolu'da kullanılmış, yırtılmış ya da çürümüş halıları satın alarak, belirli işlemlerden geçiriyor.

Şirket, çürük, yanık veya kullanılamayacak durumdaki halı ve kilimleri 40'ar santimlik parçalara bölerek, Anadolu'da "kırkyama" olarak bilinen yöntemle halı ve kilim patchworkları yaparak, bunların ihracatını yapıyor.

Patchworklardan kalan minik parçaların da ekonomiye kazandırılması için sıfır artık projesi hazırlayan firma, bazı sanatçılarla da görüşerek çalışma gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde uzun uğraşlar sonucu el dokuması halı ve kilimlerin çöpe gidecek binlerce minik parçalarından, geri dönüşüm üzerine çalışması olan bir sanatçının desteğiyle üç boyutlu tablolar hazırlandı.

Ocakta Almanya'da düzenlenen "Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına" katılan firma, üç boyutlu tablolara yoğun ilgiyle karşılaştı. İlk etapta ABD ve İngiltere'ye bu tablolardan ihraç eden firma, halı ve kilimlerin her parçasını ekonomiye kazandırarak, döviz girdisi sağlıyor.

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan aynı fuarda halı ve kilim atıklarından yapılan tablolar yabancı alım heyetlerinden ilgi gördü.

"GÖREN ÇOK BEĞENİYOR"



Firma sahiplerinden Hamit Akçay, AA muhabirine, üç kardeş 32 yıldır halıcılık alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek, uluslararası fuarlara katılarak Anadolu'nun el halısı ve kilimlerinin ihracatını yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 80 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan eski el halılarını toparlıyoruz, onların bakımlarını yapıp yurt dışına satıyoruz. Her kullanılmış halı sağlam olmayabiliyor. Kimisi yanmış, çürümüş oluyor ve sağlam kısımlarını tamir etmek mümkün olmuyor. Bunları yıkadık, tamir ettik parçalar halinde kestik. Anadolu'da ninelerimiz çaputları birbirine dikip, kırkyama yaparlardı. Biz kırkyamayı halı ve kilime derledik. Halı ve kilim patchworkları yaptık, el dokumayla birleştirdik. Böylece 15 yılda yeni halı trendi oluşturduk. Patchworkları yırtılmış halıların, kilimlerin sağlam kısımlarından yaptığımız için yine de orada çok küçük parçalar kalıyordu. Patchworklara sığmayan daha küçük olan parçaları bir yerde kullanamayacaksak çöp olacaktı. Bunların da ekonomiye kazandırılması için geri dönüşüm sıfır atık projesi kapsamında sanatçılarla görüşerek, beyin fırtınası yaptık."

Halı ve kilim parçalarından portre yapmaya karar verdiklerinin atını çizen Akçay, çöpe giden parçaları bir sanatçının desteğiyle sanat eserine dönüştürerek bunun da ihracatına başladıklarını ifade etti.

Sadece bir tabloda 2 bin civarında parça olduğuna dikkati çeken Akçay, "Anadolu kadınının dokuduğu göz nuru halı ve kilimlerin hiçbir parçası atık olmasın, çöpe gitmesin istedik. Halıdan portrelere yoğun talep var, ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Gören çok beğeniyor, yapımı çok zor." dedi.