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06 Eylül 2023 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 12:02:00

Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, temerrüde düşmekten son anda kurtuldu

Kaynak: AA

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Çin'de borç krizindeki gayrimenkul şirketi Country Garden, vadesi gelen iki yurt dışı borç tahvilinin faiz ödemesini "hoşgörü süresi" bitmeden yaparak borçları nedeniyle temerrüde düşmekten kurtuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, şirket, bir başka şirkete olan vadesi gelen borcunun bir kısmını da çıkardığı yeni hisseleri devrederek kapattı.

Şirket kaynakları, 2026 ve 2030 tarihli, toplam 990 milyon dolar tutarındaki dolara endeksli iki borç tahvilinin 22,5 milyon dolarlık faiz ödemesini dün itibarıyla ödediğini duyurdu. Şirketin 7 Ağustos'ta vadesi geldiği faizini ödeyemediği iki tahvil için tanınan 30 günlük "hoşgörü süresi", bugün mesai saati sonunda doluyordu.

Öte yandan, şirket, 4 Eylül'de hisselerinin işlem gördüğü Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, merkezi Hong Kong'da bulunan sanayi ve inşaat firması Kingboard Holding'e olan yaklaşık 40 milyon dolar borcunu 34 milyon dolarını ödemek üzere 350,6 milyon yeni hisse çıkararak yüzde 1,27'lik ortaklık payını devrettiğini açıkladı.

Çin'in en büyük özel gayrimenkul şirketi olan Country Garden, daha önce 2 Eylül'de vadesi dolan 3,9 milyar yuan (535 milyon dolar) tutarındaki yuana endeksli iç borç tahvilinin ödemesinin yeniden yapılandırılması için borçluların çoğunluğunun desteğini sağlamıştı.

Borç krizindeki şirketin, her ne kadar söz konusu adımlarla zaman kazanmış olsa da borçları ödemekte yaşadığı sıkıntı, gelecek bir yılda 109 milyar yuanı (yaklaşık 14,9 milyar) bulacak kısa ve orta vadeli borç yükümlülüklerini nasıl karşılayacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

Çin'de Kovid-19 salgınının etkileri ve hükümetin şirketlere getirdiği borçlanma kriterleri nedeniyle konut sektöründe son 3 yılda yaşanan düşüş, ülkenin en büyük gayrimenkul yatırımcılarının borç krizini derinleştiriyor.

Son 6 yılda konut satışlarında sektörün lideri olan Country Garden'ın satış gelirleri, yılın ilk yarısında yüzde 35 azalmış, şirket ilk 6 ayda 6,7 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Şirketin yurt içi ve dışı borç tahvilleri, banka kredilerine bağlı bir yıl vadeli 109 milyar yuan (14,9 milyar) ve daha uzun vadeli 156 milyar yuan (21,3 milyar dolar) ile toplam borç yükü 35 milyar doları aşıyor.

Etiketler : Çin Country Garden borç tahvilleri
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