Çin'de hizmetler sektöründeki aktivite yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta önceki aya göre 2,3 puanlık azalışla 51,8'e düştü. Endeks, 50 puanın üzerinde seyretse de hizmetler alanındaki ihracatın daralmasıyla yılın en düşük seviyesine indi.

Ağustosta hizmetlere yönelik genel talepte artış olmasına karşın zayıf dış talep nedeniyle yeni ihracat talepleri azalarak daralma seyrine girdi.

Sektörde iş kapasitesi ve istihdam artarken, düşük enflasyon nedeniyle fiyatlar durgun seyretti.

Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle 2022'nin son 4 ayında 50'nin altına seyreden endeks, bu yıl ocakta 52,9 ile yeniden büyüme eşiğinin üzerine çıkmış, şubatta 55, martta 57,8, nisanda 56,4, mayısta 57,1, haziranda 53,9 ve temmuzda 54,1 ile genişleme eğilimini sürdürmüştü.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in, Çin'de hizmet sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

İMALAT SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA HALA KIRILGAN



Caixin'in 1 Eylül'de açıkladığı imalat sanayi PMI endeksi, temmuzda 49,5'ten ağustosta 51'e yükselerek şubattan beri ilk kez büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) daha fazla sayıda sanayi kuruluşunu içeren imalat sanayi PMI endeksi ise 49,7 ile 4 aydır süren daralma eğiliminin sürdüğüne işaret etmişti.

UİB'nin imalat dışı PMI endeksi ise 0,5 puan düşüşle 51'e gerilemişti.