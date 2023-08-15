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15 Ağustos 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 10:30:00

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Kaynak: AA

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Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar, ve istihdam dahil çok sayıda alanda Kovid-19 sonrasında toplanmada güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede temmuz ayı ve ilk 7 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,4 artışın gerisine düştü.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak hazirandaki yüzde 3,1'lik yükselişe göre daha düşük performans gösterdi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 7 ayda yıllık yüzde 3,4 artmasına rağmen ilk yarı sonundaki yüzde 3,8'lik artışın altında kaldı.

İlk 7 ayda özel sektör yatırımları geçen yıla göre yüzde 0,5 azalırken kamu sektörü yatırımları yüzde 7,6 arttı.

Sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul yatırımları ise ilk 7 ayda yüzde 8,5 azaldı.

Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründeki yatırımlar, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 azalmıştı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ RAKAMLARI AÇIKLANMADI

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak 5,3'e çıkarken Ulusal İstatistik Bürosu, yüksek seyreden genç işsizliği rakamları dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamadı.

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Etiketler : çin işsizlik ekonomi
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