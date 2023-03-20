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20 Mart 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 15:45:00

Çin ve Türkiye arasındaki "orta koridor" uluslararası taşımacılığı yüzde 30 hızlandıracak

Kaynak: AA

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin, Çin'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan "orta koridor"un uluslararası taşımacılık süresini yüzde 30 hızlandıracağını söyledi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin, Çin'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan "orta koridor"un uluslararası taşımacılık süresini yüzde 30 hızlandıracağını söyledi.

Çirkin, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Sofya Todor Kableshkov Taşımacılık Üniversitesi iş birliğinde Edirne'deki Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Uluslararası Lojistik Sempozyumu"nda, kara yolu taşımacılığının uluslararası taşımacılık açısından büyük önem arz ettiğini anlattı.

Türkiye'nin ihracatla kalkınma modelini uygulayan bir ülke olduğunu vurgulayan Çirkin, ihraç ürünlerinin yüzde 39'unun kara yoluyla taşındığını dile getirdi.

Kara yolu taşımacılığının öneminin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğünü aktaran Çirkin, Türkiye'nin taşımacılık anlamında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'den geçen orta koridorun Avrupa ve Asya arasında önemli bir güzergah oluşturacağını ifade eden Çirkin, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şu an için kuzey koridoru ya da İran koridoru yerine Türkiye'den geçen orta koridor en önemli rota konumundadır. Çin'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan orta koridor, kara yolu taşımacılığının en önemli koridoru konumundadır. Bu koridorun kullanımıyla yaklaşık 2 bin kilometre tasarruf sağlanacak. Taşıma süreleri kuzey koridoruna kıyasla yüzde 30 hızlı ilerleyecek."

Çirkin, Türk taşımacılığının önde gelen sorunlarının başında sınır geçişleri olduğunu belirtti.

Türkiye'deki sınır kapılarından günlük ortalama 2 bin tırın çıkış yaptığına dikkati çeken Çirkin, komşu ülkelerin sınır kapılarında yapacakları çalışmalarla bu sayının artırılabileceğine işaret etti.

Etiketler : çin türkiye orta koridor

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