VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz"
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 7 yıllık aşkını psikoloji bitirdi
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
"Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyo...
AB Liderler Zirvesi başladı
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
"Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor"
Oyununuzu adam gibi oynayın!
Yeni yıl hediyesi telaşı
Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
"Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz"
Avrupa'nın en büyük gaz deposu yarın açılıyor
Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 13,2 milyar dolarlık ihracat
"Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz"
Betül Demir: 10 yaş gençleştim
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
15 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00

Çin ekonomisi kasımda durgunluk işaretleri verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'de kasım ayı ekonomik göstergelerinde, ekonomik toparlanmanın yavaşladığına dair işaretlerin sürdüğü gözlendi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kasımda sanayi üretimi önceki aya göre daha düşük artışlar kaydederken, perakende satışlar yıllık bazda azaldı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ekimdeki yüzde 0,5'lik azalmanın ardından kasımda yüzde 5,9 gerileyerek bahar aylarından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Perakende satışlar, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle nisanda yüzde 11,1, mayısta yüzde 6,7 azalmıştı.

Tüketimdeki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıfladığı ve durgunluk belirtilerinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2 artarken, ekimdeki yüzde 5,5'lik artışın altında kaldı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 11 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Sabit sermaye yatırımları ilk 10 ayda yüzde 5,8 artmıştı.

Gayrimenkul yatırımları ise yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azaldı.

Konut fiyatları, büyük ve orta ölçekteki 70 şehirde azaldı. Kasımda 70 şehrin 51'inde yeni konut fiyatları, 62'sinde ise ikinci el konut fiyatları düşüş kaydetti. Ekimde 58 şehirde yeni konut fiyatları, 62 şehirde ise ikinci el konut fiyatları azalmıştı.

İŞSİZLİK ARTTI

İşsizlikteki artış ve genç işsizliğinin hala yüksek olması da ekonomik toparlanmanın halen kırılgan durumunda bulunduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

Kentlerdeki işsizlik oranı kasımda geçen aya göre 0,2 puan artışla 5,7'ye çıktı. 16-24 yaşlarındaki nüfustaki işsizlik, ekimde yüzde 17,9 iken kasımda yüzde 17,1'e indi.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, çok sayıda şehirde uygulanan kısmi kapanmaların tüketimi olumsuz etkilediği görüldü.

Öte yandan kapanma dönemlerinde internet alışverişlerinin artması nedeniyle çevrim içi perakende satışların ilk 11 ayda geçen yıla göre yüzde 4,2 arttığı bildirildi.

Ekonomik göstergeler toparlanmanın dalgalı seyrettiğini ortaya koyarken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Etiketler : çin işsizlik ekonomi
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Parti zamanı

Parti zamanı
194 bin liraya güzelleşti

194 bin liraya güzelleşti
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı
Gazapizm sürprizi

Gazapizm sürprizi
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX