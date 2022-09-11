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11 Eylül 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 18:05:00

Çin devinden Türkiye hamlesi

Kaynak: AA

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Çin otomobil devi Chery, Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum." ifadesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." dedi.

Mei, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını zoom üzerinden düzenlenen toplantıyla yanıtladı.

Chery'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren Mei, "Türkiye pazarına her zaman çok büyük önem veriyoruz. Son 20 yılda çok önemli tecrübeler edindik. Yeni Chery ürünlerimizin sadece kalitesini değil, aynı zamanda tasarımını ve işlevini de geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Yeni Chery'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Chery'den tamamen farklı. Şimdi Chery'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

- "HER ZAMAN MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Chery'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.

Bu yıl içerisinde Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5'i Türkiye'de piyasaya süreceklerini ve yılın geri kalan kısmında da elektrikli otomobilleri de Türkiye pazarında satışa sunacaklarını bildiren Mei, Türkiye'nin yeniliklere çok açık bir ülke olduğunu ve Türk müşterisinin kendilerine en iyi hissi sunan markaları her zaman olumlu karşılayacağını dile getirdi.

- "TÜRKİYE'DE PAZAR PAYIMIZIN ÇOK İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye pazarına ilişkin stratejilerini anlatan Mei, şöyle devam etti:

"Türkiye pazarında gelişmek için çok olgun bir stratejimiz olduğunu düşünüyorum. İlk adımı attık ve beş yıllık stratejimiz var ve pazar payımızın çok hızlı artacağına inanıyorum. Ürünlerimize, kalitemize, teknolojimize ve hizmetimize çok güveniyoruz. Çünkü dünya pazarında Chery çok başarılı işlere imza attı ve ardı ardına 19 yıldır, Çin markalarının küresel pazarlarda ihracatında birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de pazar payımızın çok iyi olacağına ve çok yüksek bir hızla artacağına inanıyoruz."

Mei, Türkiye'de çok çok uzun vadeli bir stratejiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Yerel ortaklarımız ve yerel son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız. Türkiye, Avrupa ve Asya'ya arasında yer alan çok önemli bir pazar ve burası AB pazarlarına girmek için gelecek stratejimiz için çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.

- "TEDARİK SORUNU BİZDE YOK, TESLİMATI TAM ZAMANINDA YAPABİLİYORUZ"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Mei, otomotiv sektöründeki global tedarik ve çip sorunlarından kendi şirketlerinin etkilenmediğini ifade etti.

Özellikle salgın döneminde ve dünyadaki olumsuz ekonomi ortamında çip sorununun birçok otomobil üreticisini etkilediğine dikkati çeken Mei, "Chery'nin ürünlerinde tedarik sorunu bulunmuyor. Olgunlaşmış bir yapımız bulunuyor, pandemi döneminde diğer araba markalarının yaşadığı tedarik sorununu yaşamıyoruz. Zamanında araçlarımızı teslim edebiliyoruz. Bu bizim en büyük avantajımız." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'DEKİ 'KAZAN-KAZAN STRATEJİMİZ' BAŞARILI OLACAK"

Türkiye'de uygulayacakları "kazan-kazan stratejisinin" başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirten Mei, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye neden dönüyoruz biliyor musunuz? Türkiye çok büyük bir otomotiv pazarı ayrıca Türkiye'de çok sayıda otomobil üreticisi var, birçok marka Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında yer alması nedeniyle en önemli pazarlarımızdan biri. Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde."

- SON ÇEYREKTE SATIŞA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, verilen bilgilere göre, Çin'in dünyada 80'den fazla ülkeye ulaşan global markası Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt'lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda'nın "Art in Motion" adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımının da dünyada oldukça ilgi çektiği biliniyor. 5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 Pro ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller olacak. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Jaguar, Land Rover, Exeed ve Chery olmak üzere birçok farklı markayı çatısı altında bulunduran Chery International'in, dünya çapında 10 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.

Etiketler : Türkiye önce satmak sonra üretmek Chery Zhenghai Me
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