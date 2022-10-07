Çiftçiye destek ödemesi başlıyor
Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Bu kapsamda 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemesi gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Kırsal kalkınma yatırımları için 45 milyon 159 bin,, uzman eller proje desteği için 8 milyon 216 bin kaynak ayrıldı.
Bireysel sulama hibe desteği 35 milyon 787 bin,, malak desteği ise 2 milyon 270 bin olarak açıklandı.
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