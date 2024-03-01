Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.