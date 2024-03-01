Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.
�� Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 1, 2024
Bugün yaklaşık 9️⃣ milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
����Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak. pic.twitter.com/dIS57bc7Wf
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