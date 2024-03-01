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01 Mart 2024 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 11:25:00

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı çiftçi mazot gübre destek ödemesi
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