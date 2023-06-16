Çiftçilere yaklaşık 75,8 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesi kullanıldı.
75 milyon 826 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 16, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/4ieO7pKcUh
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 50 milyon 646 bin 602 lira, hububat-baklagil dane mısırda 10 milyon 779 bin 586 lira, yağlı tohum bitkilerde 12 milyon 172 bin 545 lira, toprak analizinde 1 milyon 33 bin 480 lira, anaç koyun keçide 686 bin 300 lira ve mazot gübrede 507 bin 487 lira olarak belirlendi.
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