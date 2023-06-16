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16 Haziran 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 11:45:00

Çiftçilere yaklaşık 75,8 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 50 milyon 646 bin 602 lira, hububat-baklagil dane mısırda 10 milyon 779 bin 586 lira, yağlı tohum bitkilerde 12 milyon 172 bin 545 lira, toprak analizinde 1 milyon 33 bin 480 lira, anaç koyun keçide 686 bin 300 lira ve mazot gübrede 507 bin 487 lira olarak belirlendi.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı çiftçi tarımsal destek ödemesi
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