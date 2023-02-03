VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Başkan Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
EYT açıklaması: 'Kademeli prim sistemi getirildiği' şeklindeki söylem yalan
"2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk"
Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"İletişim alanındaki küresel adaletsizlikle mücadelede elimizden geleni yapıyoruz"
Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız"
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
"En az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var"
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi
Togg, yeniden "Great Place to Work" sertifikası kazandı
Bakan Kirişci: Bugün hesaplara aktarıyoruz
"14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz"
Türkiye ile Endonezya'dan askeri işbirliği
Almanya'dan sürpriz HÜRJET çıkışı
03 Şubat 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 17:15:00

Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 32 milyon 949 bin 332 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 13 milyon 860 bin 200 lira, TMO alım priminde 4 milyon 738 bin 211 lira ve sertifikalı fidan üretiminde 3 milyon 174 bin 722 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon liralık pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını" kaydetti.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı çiftçi tarımsal destek ödemesi
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Aşk ilanı gibi cevap

Aşk ilanı gibi cevap
On şarkılık albüm

On şarkılık albüm
Hayalleri gerçekleşti

Hayalleri gerçekleşti
Evliliğe ilk adım

Evliliğe ilk adım
Babadan bakım tüyoları

Babadan bakım tüyoları
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
Tekrar adım atmanın gözyaşları

Tekrar adım atmanın gözyaşları
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX