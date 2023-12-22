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22 Aralık 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 12:30:00

Çiftçilere 4,2 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 247 milyon 28 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "4 milyar 247 milyon 28 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 2 milyar 856 milyon 897 bin 378 lira, 7 deprem iline yönelik hububat-baklagil ve dane mısır desteği 627 milyon 513 bin 380 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 517 milyon 768 bin 577 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 90 milyon 28 bin 980 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 76 milyon 560 bin 144 lira, hayvan gen kaynakları desteği 49 milyon 148 bin 750 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 21 milyon 584 bin 955 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 515 bin 964 lira, bireysel sulama sistemleri desteği 1 milyon 231 bin 932 lira, sözleşmeli besicilik desteği 1 milyon 130 bin 679 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 613 bin 289 lira, balon balığı avcılığı desteği 590 bin 348 lira ve biyolojik-biyoteknik mücadele desteği 443 bin 624 lira olarak belirlendi.

Destek TürüDestek Miktarı (TL)
Bitkisel Ürün Sigortası Desteği2,856,897,378
Deprem İli Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği627,513,380
Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedeli Desteği517,768,577
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği90,028,980
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği76,560,144
Hayvan Gen Kaynakları Desteği49,148,750
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği21,584,955
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği3,515,964
Bireysel Sulama Sistemleri Desteği1,231,932
Sözleşmeli Besicilik Desteği1,130,679
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği613,289
Balon Balığı Avcılığı Desteği590,348
Biyolojik-Biyoteknik Mücadele Desteği443,624
Etiketler : ibrahim yumaklı çiftçi tarım destek ödemesi
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