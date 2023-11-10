Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 170 milyon 548 bin liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
170 milyon 548 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 10, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.�� pic.twitter.com/tGUtiyknSm
Buna göre, toplam 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
Bu kapsamda, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.
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