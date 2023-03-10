Çiftçilere 12,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 milyon 832 bin 991 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

12 milyon 832 bin 991 TL tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/V5yRLaVX3s — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) March 10, 2023

Açıklamada, hububat baklagil-dane mısır desteği olarak toplam 10 milyon 880 bin 757 lira, biyolojik ve biyogenetik mücadele desteği olarak da 1 milyon 952 bin 234 liranın çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.