Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde
Kaynak: AA
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda" açıklamasında bulundu.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda." dedi.
Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli mesafelerin katedildiğine işaret eden Attaf, "İki ülke tarihine bakacak olursak işbirliği açısından, daha önce yapmamıştık." ifadesini kullandı.
Attaf, Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin her zaman gelişim gösterdiğini vurgulayarak, ilişkilerin işbirliği ve ortaklık fırsatlarını karşılayacak şekilde genişlediğini kaydetti.
- 12 haftadır yükseliyor! Rezervler 120 milyar doları aştı
- Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 424,8 milyar lira oldu
- Türkiye ile ABD arasında yeni dönem başlıyor
- "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam"
- "2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"
- Türkiye'nin AB'nin Dijital Avrupa Programı'na dahil olmasını değerlendirdi