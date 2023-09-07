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07 Eylül 2023 Perşembe 13:31:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 13:31:00

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Kaynak: AA

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Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda" açıklamasında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda." dedi.

Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli mesafelerin katedildiğine işaret eden Attaf, "İki ülke tarihine bakacak olursak işbirliği açısından, daha önce yapmamıştık." ifadesini kullandı.

Attaf, Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin her zaman gelişim gösterdiğini vurgulayarak, ilişkilerin işbirliği ve ortaklık fırsatlarını karşılayacak şekilde genişlediğini kaydetti.

Etiketler : cezayir ahmed attaf türkiye ekonomi
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