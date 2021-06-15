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15 Haziran 2021 Salı 18:18:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 18:18:00

Çeyrek altından 13 TL'lik artış

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 828,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,65 artışla 511,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 828,00 lira, Cumhuriyet altını 3.390,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,65 yükselişle 511,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 502,70502,90511,00511,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.313,003.334,003.369,003.390,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 459,00463,00466,20470,20
Lira(Tam) Ziynet 3.238,003.258,003.292,003.312,00
Yarım Ziynet 1.619,001.629,001.646,001.656,00
Çeyrek Ziynet 810,00815,00823,00828,00
Etiketler : Kapalıçarşı altın türleri çeyrek altın
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